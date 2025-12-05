Lanza Gobierno del Estado “Vacunatón Bebé” para mejorar cobertura en la primera infancia

Publicidad - LB2 -

La jornada busca aplicar 10 mil dosis en un solo día para menores de un año en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de reducir el rezago en los esquemas de vacunación en menores de un año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizará este sábado 6 de diciembre el primer “Vacunatón Bebé” en Ciudad Juárez, una jornada intensiva para reforzar la protección de la primera infancia frente a enfermedades prevenibles.

Karla Villegas, coordinadora de Vacunación Universal del Distrito de Salud II, explicó que esta estrategia surgió tras detectar una disminución en la cobertura de vacunas esenciales para menores de un año.

Como respuesta, se organizaron 11 puntos de vacunación en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso y ampliar el alcance de este servicio de salud pública.

Durante la jornada, se dará prioridad a la aplicación de vacunas clave para la primera infancia: BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Neumococo, Rotavirus y la doble viral SR (Sarampión y Rubéola).

Estas dosis forman parte del esquema básico y son fundamentales para prevenir enfermedades que, aunque controladas, siguen representando riesgos si no se aplican a tiempo.

Los puntos de vacunación estarán disponibles en un horario de 10:00 a 17:00 horas en lugares como el Centro de Salud Águilas de Zaragoza, Parque Central Poniente, Centro Comunitario Kilómetro 20, Comedor Catedral, Comedor Tarahumara y diversas sucursales de supermercados Smart ubicados en colonias como Altavista, Perimetral, Curva, Aztecas y Acacias.

El Centro Comunitario Anapra operará de manera especial de 10:00 a 14:00 horas.

Las autoridades de salud estiman que se podrían aplicar alrededor de 10 mil vacunas solo en esta jornada dentro de la Zona Norte del estado.

Esta cifra representa un esfuerzo significativo para actualizar esquemas incompletos, detectar casos rezagados y fomentar una cultura de prevención entre madres, padres y tutores.

El Vacunatón Bebé forma parte de una estrategia estatal más amplia para recuperar niveles óptimos de inmunización en la población infantil, afectados en parte por la interrupción de servicios durante la pandemia y por el acceso desigual a servicios médicos en zonas periféricas de la ciudad.

La Secretaría de Salud hace un llamado a los padres de familia para acudir con la Cartilla Nacional de Salud del menor y así verificar las vacunas pendientes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca garantizar el derecho a la salud desde los primeros meses de vida y disminuir la aparición de brotes de enfermedades prevenibles en la región fronteriza.

