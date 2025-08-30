Intensifican vacunación contra el sarampión en la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Salud, en colaboración con el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), ha intensificado las jornadas de vacunación contra el sarampión en comunidades remotas de la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – En las últimas horas, se han aplicado un total de mil 251 dosis a la población, un esfuerzo significativo para combatir esta enfermedad en áreas de difícil acceso.

Edgar Marín, recaudador de rentas en el municipio de Guadalupe y Calvo, destacó que gracias a la iniciativa de la gobernadora Maru Campos, se están acercando servicios de salud y apoyos alimenticios a las familias de la zona serrana. Esta estrategia no solo busca inmunizar a la población, sino también mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.

Además de la vacunación, el programa NutriChihuahua ha proporcionado mil 300 apoyos de paquetes alimenticios. Estos esfuerzos son parte de una estrategia integral que busca atender las necesidades básicas de las familias en la región, donde el acceso a alimentos y servicios de salud es limitado.

La coordinación logística entre las autoridades municipales y el personal de salud ha sido fundamental para llevar a cabo estas jornadas en las regiones más inaccesibles. La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas ha resaltado la importancia de trabajar en conjunto para garantizar que la atención llegue a quienes más lo necesitan.

La dependencia también ha reiterado la invitación a la comunidad para que participe en las próximas jornadas de vacunación. Estas continuarán en diferentes puntos de la región serrana, con el objetivo de asegurar la protección de la salud de las familias y prevenir brotes de sarampión.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca no solo erradicar el sarampión, sino también fomentar un entorno más saludable y seguro para las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, reafirmando su compromiso con el bienestar de todos los chihuahuenses.

