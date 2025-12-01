Inicia Salud Municipal aplicación de vacunas contra la influenza en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La campaña se extenderá a distintas dependencias para proteger a trabajadores y ciudadanía en temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Dirección de Salud Municipal dio inicio este lunes 1 de diciembre a la jornada de vacunación contra la influenza, comenzando con la aplicación del biológico en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, informó que el personal de salud estará atendiendo de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 12:30 horas, y que a partir de la próxima semana, la brigada se desplazará a distintas oficinas municipales para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a más personas, incluyendo empleados y ciudadanos.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva que impulsa el Gobierno Municipal bajo la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables ante los descensos de temperatura propios de esta época del año.

Santana Fernández subrayó que la vacuna contra la influenza es una herramienta clave para evitar complicaciones respiratorias severas, hospitalizaciones y cuadros graves de enfermedad, sobre todo en personas con comorbilidades, adultos mayores, niñas, niños y población con sistemas inmunológicos comprometidos.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los puntos de vacunación disponibles y mantenerse al día con su esquema de vacunación invernal, recordando que la prevención sigue siendo la vía más eficaz para conservar el bienestar individual y colectivo.

La Dirección de Salud Municipal detalló que esta jornada se desarrollará de forma gratuita y que los puntos de aplicación serán anunciados oportunamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, para que la población pueda acudir de forma ordenada.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la comunidad juarense a no bajar la guardia frente a las enfermedades respiratorias estacionales, a tomar medidas de autocuidado y a aprovechar los servicios médicos que se están acercando a la población como parte del compromiso con la salud pública.

