Inicia en Juárez la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2025

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal colabora con la aplicación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), un ejercicio estadístico impulsado por la Secretaría de Salud Federal y coordinado por el Instituto Nacional de Salud Pública.

- Publicidad - HP1

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, directora de Salud Municipal, señaló que esta iniciativa tiene como finalidad obtener información precisa y actualizada sobre el consumo de sustancias psicoactivas y el estado de salud mental de la población mexicana.

Los resultados permitirán fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención, atención y tratamiento de adicciones.

La encuesta es aplicada por una brigada proveniente de la Ciudad de México, integrada por 30 profesionales, quienes durante el transcurso de un mes, visitarán hogares en diversas colonias de la ciudad, incluyendo Sierra Vista, Paraje de San José, Arecas, Paraje San Juan, Urbivilla del Campo, Portal del Roble, Carlos Chavira Becerra, Riberas del Bravo, El Granjero y 16 de Septiembre.

El estudio contempla a personas en dos rangos de edad: de 12 a 17 años y de 18 a 65 años.

Se abordarán temas como las condiciones del hogar, el acceso a servicios de salud y el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y otras drogas, así como el acceso a tratamientos médicos.

Los encuestadores estarán plenamente identificados y portarán camisetas azules del Instituto Nacional de Salud Pública con los logos oficiales de la Secretaría de Salud. Además, en todo momento podrán mostrar una credencial oficial que respalde su labor.

Lizeth Gutiérrez Perea, coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) en Ciudad Juárez, explicó que en esta labor participan el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Secretaría de Salud Federal y las comisiones estatales de atención a las adicciones.

Carlos Zamudio, del Instituto Nacional de Psiquiatría, exhortó a la población a colaborar con el personal encuestador, ya que la información recolectada será confidencial y tendrá un uso exclusivamente estadístico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.