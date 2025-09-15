Informa Salud Municipal sobre la rickettsiosis a familias juarenses

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de proteger la salud de la comunidad y promover la prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas, la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una charla informativa sobre la rickettsiosis en la Capilla del Inmaculado Corazón de María, situada en Riberas del Bravo.

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia, dio a conocer que se explicó a las y los asistentes la importancia de detectar a tiempo los síntomas de esta enfermedad, así como las medidas preventivas para evitar su propagación. Entre ellas se destacó el control de mascotas, el aseo constante de patios y jardines, así como la atención médica inmediata en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, erupciones en la piel o malestar general.

En esta jornada participaron vecinos del sector, así como integrantes de la asociación Red de Vecinos de Juárez, quienes se sumaron al esfuerzo de replicar la información en la comunidad.

La rickettsiosis es una enfermedad causada por la picadura de garrapatas infectadas que puede poner en riesgo la vida si no se atiende oportunamente. Por ello, el Gobierno Municipal 2024-2027 mantiene de manera permanente acciones de información y prevención, convencido de que la salud es un pilar fundamental para el bienestar de las familias juarenses.

Con actividades como esta, se busca fortalecer la cultura de la prevención y demostrar que estar informados es una manera de cuidarnos entre todos, añadió Santana Fernández.

