Impulsa Dirección de Salud acciones por el Día Mundial sin Alcohol en maquiladora de Ciudad Juárez

La capacitación buscó concientizar sobre los efectos del consumo excesivo de alcohol en el ámbito personal, familiar y laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial sin Alcohol, la Dirección de Salud Municipal de Ciudad Juárez intensificó sus acciones preventivas mediante una capacitación dirigida a trabajadores de la empresa maquiladora YFY Júpiter. La sesión, realizada el pasado 12 de noviembre, estuvo a cargo de la titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, y tuvo como objetivo sensibilizar sobre las consecuencias del consumo excesivo de bebidas alcohólicas en diversos aspectos de la vida cotidiana.

Durante la plática, el personal participante recibió información detallada sobre los efectos del alcoholismo en la salud física y mental, así como en el desempeño laboral y las relaciones interpersonales. Se hizo énfasis en cómo esta problemática, cuando no se detecta a tiempo, puede derivar en conflictos familiares, accidentes de trabajo, baja productividad e incluso ausentismo.

Como parte de la actividad, se aplicó un cuestionario breve que permitió a las y los asistentes identificar posibles indicadores de consumo problemático. Esta herramienta, utilizada como guía de autoevaluación, fomentó la reflexión individual sobre los hábitos personales y abrió un espacio para el diálogo sobre la necesidad de actuar con responsabilidad ante cualquier señal de dependencia.

La jornada contó con la participación de 80 trabajadores, quienes mostraron disposición para colaborar en la construcción de un entorno laboral más seguro y saludable. La empresa expresó su interés en mantener la colaboración con instancias de salud pública para continuar promoviendo programas de bienestar entre sus empleados.

La Dirección de Salud Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva más amplia, cuyo enfoque no solo busca reducir el consumo de alcohol, sino también generar conciencia colectiva sobre los riesgos que conlleva el abuso de sustancias en contextos laborales y familiares.

En ese sentido, la dependencia reiteró su compromiso de extender estas capacitaciones a otros espacios de la ciudad, tanto en centros laborales como en instituciones educativas y colonias, fortaleciendo la cultura de prevención. A través de estas actividades, se busca mejorar la calidad de vida de las y los juarenses, favoreciendo decisiones informadas y estilos de vida más saludables.

