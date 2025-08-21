Impartió Salud Municipal plática sobre la diabetes en la maquiladora Júpiter

Publicidad - LB2 -

Personal de la Dirección de Salud Municipal acudió a la maquiladora Júpiter para impartir a los empleados una plática sobre la diabetes.

Ciudad Juárez, Chih .- “Fueron 171 personas las que acudieron a la conferencia informativa sobre la enfermedad, como detectarla y que causas puede tener en el cuerpo”, mencionó la titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández.

Comentó que también se les explicó a los participantes, primero, qué es y qué causa la diabetes, los tipos que existen, síntomas, como saber si tienen diabetes y cuáles son los tratamientos que existen.

Además, dijo, se les habló de las secuelas que causa la enfermedad en los ojos, los riñones y el corazón, asimismo se les comentó del pie diabético, complicaciones en la piel y enfermedades bucales.

Santana Fernández indico que este tipo de charlas se mantienen en distintos centros de trabajo, con la intención de colaborar con la comunidad juarense a tener una mejor calidad de vida partiendo de contar con una buena salud.

