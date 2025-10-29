Disminuyen contagios por sarampión en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Gracias a la campaña permanente de vacunación, el estado de Chihuahua registró una considerable disminución de contagios por sarampión, informó el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza.

Chihuahua, Chih .- Dijo que de 300 casos semanales reportados en agosto pasado, a la fecha se presentan de 6 a 12, lo que refleja el trabajo realizado en el tema de la inoculación.

“Chihuahua supera desde luego la media nacional en cuanto a vacunación de sarampión, debemos andar en el 95 por ciento de cobertura, cuando en el resto del país el promedio es del 75 por ciento”, agregó el funcionario.

- Publicidad - HP1

Añadió que actualmente la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, hacen lo propio en comunidades en situación de vulnerabilidad.

En el caso del virus del coxsackie, padecimiento que afecta principalmente a niñas y niños, dijo que es importante mantener limpias las escuelas y en caso de detectar algún caso, aislar rápidamente al paciente, ya que, aunque no es una enfermedad grave, sí es de alta transmisión.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.