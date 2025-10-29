Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 12:29
    InicioEn la Salud

    Disminuyen contagios por sarampión en Chihuahua

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Gracias a la campaña permanente de vacunación, el estado de Chihuahua registró una considerable disminución de contagios por sarampión, informó el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza.

    Chihuahua, Chih .- Dijo que de 300 casos semanales reportados en agosto pasado, a la fecha se presentan de 6 a 12, lo que refleja el trabajo realizado en el tema de la inoculación.

    “Chihuahua supera desde luego la media nacional en cuanto a vacunación de sarampión, debemos andar en el 95 por ciento de cobertura, cuando en el resto del país el promedio es del 75 por ciento”, agregó el funcionario.

    - Publicidad - HP1

    Añadió que actualmente la Secretaría de Salud desarrolla una estrategia de prevención con las personas trabajadoras del campo y personal de los distritos de Salud de Chihuahua, hacen lo propio en comunidades en situación de vulnerabilidad.

    En el caso del virus del coxsackie, padecimiento que afecta principalmente a niñas y niños, dijo que es importante mantener limpias las escuelas y en caso de detectar algún caso, aislar rápidamente al paciente, ya que, aunque no es una enfermedad grave, sí es de alta transmisión.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Pronostican heladas en partes altas de la región serrana

    Las mínimas llegaran hasta los -1°C en la zona. Chihuahua, CHIH .- La Coordinación Estatal...
    México

    Gobierno de México llega a acuerdo con productores de maíz

    Después de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llegará a un acuerdo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.