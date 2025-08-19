Continúa Salud Municipal con programa de vacunación

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Salud Municipal continúa con la campaña de vacunación a fin de proteger a la población contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo, dio a conocer Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia.

Ciudad Juárez, Chih .- Exhortó a la ciudadanía que requiera alguna de estas vacunas a que acuda al módulo municipal instalado en el S-Mart Altamirano, en la Zona Centro, el cual ofrece los servicios de 11:00 a 17:00 horas y continuará en funciones hasta el 29 de agosto.

El objetivo de esta campaña es completar los esquemas de vacunación de infantes menores de 9 años de edad y población que tiene de 10 a 49 años, indicó.

Santana Fernández comentó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es importante atender la salud de los juarenses, por ello se realiza esta jornada de vacunación.

Informó que la Dirección de Salud continuará implementando acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad y promover una cultura de prevención.

