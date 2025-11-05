Continúa Gobierno Municipal ofreciendo mastografías y papanicolaou gratuitos en Centros Comunitarios

Publicidad - LB2 -

Los estudios están disponibles durante todo el año como parte de la lucha permanente contra el cáncer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Centros Comunitarios, mantiene activa su campaña permanente para la detección oportuna del cáncer, ofreciendo mastografías y estudios de papanicolaou gratuitos a mujeres de la ciudad. Estos servicios están disponibles todo el año en cuatro centros comunitarios, con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado de la salud femenina.

Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que los estudios se realizan de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en los Centros Comunitarios Olivia Espinoza, Palo Chino, José Refugio Sánchez y Granjas de Chapultepec, ubicados en distintas zonas de la ciudad para facilitar el acceso a las mujeres juarenses.

El funcionario destacó que esta campaña responde a la necesidad de fomentar la cultura de la prevención, particularmente en sectores donde las mujeres enfrentan barreras económicas o de movilidad para acceder a servicios de salud. “Durante todo el año los interesados pueden hacerse sus estudios sin costo, como parte del compromiso con la salud pública y la lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino”, indicó Rodríguez Giner.

Para realizarse la mastografía, los requisitos son: tener más de 40 años de edad, presentarse con vestimenta de dos piezas, no usar desodorante, talco ni cremas corporales, y acudir aseada y depilada. En el caso del papanicolaou, los requisitos varían según el protocolo médico, pero el personal de los centros brinda toda la información correspondiente al momento de agendar la cita.

Además, se cuenta con unidades de traslado gratuitas —ida y vuelta— para facilitar la asistencia de grupos de mujeres que deseen realizarse los estudios, especialmente aquellas que residen en colonias alejadas o que no tienen acceso a transporte propio. Para ello, se pueden formar grupos de entre 10 y 15 personas y agendar previamente al teléfono 656-737-0710.

Rodríguez Giner reiteró que esta estrategia no está limitada al mes de octubre, sino que se mantiene de forma constante durante todo el año, reforzando el compromiso de la administración municipal con la prevención y el bienestar de las mujeres. También invitó a asociaciones civiles, comités vecinales y grupos organizados a coordinarse con la dependencia para llevar estos servicios a más comunidades.

El programa forma parte de una serie de acciones impulsadas desde la Dirección de Centros Comunitarios para ofrecer atención médica básica, orientación en salud preventiva y actividades enfocadas al fortalecimiento del tejido social, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad.

