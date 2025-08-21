Conoce a Bertha Alicia Giménez, una historia de superación y esperanza contra el cáncer

Publicidad - LB2 -

En diciembre de 2023, Bertha Alicia Giménez Morales, una mujer de 59 años originaria de Casas Grandes, descubrió una bolita en su pecho izquierdo. Al principio, decidió no compartir esta preocupación con su familia, ya que no quería alarmarlos durante las festividades navideñas. Sin embargo, a inicios de enero de 2024, optó por buscar atención médica, lo que marcaría el inicio de un proceso transformador en su vida.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Desde los 17 años, Bertha Alicia se ha dedicado al estilismo, una profesión que le ha permitido conectar con muchas personas. Al enterarse de su situación, recurrió a un amigo que trabajaba en programas de salud en su región. Gracias a su apoyo, logró obtener una cita inmediata en Ascensión para realizarse un estudio de mastografía.

A los pocos días, recibió la indicación de que debía trasladarse a Ciudad Juárez para una biopsia, donde, con la ayuda de sus amistades, pudo acceder a atención médica especializada.

- Publicidad - HP1

El diagnóstico fue devastador: cáncer de mama en etapa 2, con un tumor de 3 centímetros. A pesar de la gravedad de la situación, Bertha Alicia encontró en los especialistas una fuente de confianza y apoyo.

Fue ingresada al programa de gastos catastróficos de MediChihuahua, lo que le permitió comenzar su tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología en la capital del estado. Este programa ha sido fundamental para muchas personas que, como ella, enfrentan la enfermedad.

Su tratamiento incluyó seis quimioterapias, 29 sesiones de radioterapia y una cirugía. Gracias a la colocación de clips de titanio y a la respuesta positiva de su cuerpo, Bertha Alicia pudo conservar su seno izquierdo.

A lo largo de este proceso, mantuvo una actitud positiva, enfrentando incluso la pérdida de cabello con resiliencia. Para ella, el cáncer no solo fue una prueba, sino una lección de humanidad y empatía, que le enseñó a valorar la vida y a ser más agradecida.

Un año después de su diagnóstico, Bertha Alicia celebra su libertad del cáncer y expresa su gratitud hacia Dios y MediChihuahua por la oportunidad de seguir adelante.

Durante su tratamiento, conoció a muchas personas de otros estados que se trasladaron a Chihuahua en busca de atención médica especializada, algunas incluso vendieron sus casas para poder recibir el tratamiento necesario.

“Aquí tenemos hospitales de primera, con los mejores aparatos, y eso hace que la gente migre a Chihuahua”, comentó.

Bertha Alicia estima que hasta ahora, el Gobierno del Estado ha invertido más de 4 millones de pesos en su atención, un apoyo que considera invaluable.

“Yo a la gobernadora le agradezco por entendernos y por estar pendiente de MediChihuahua.

Mi deuda es impagable, pero sé que Dios se la va a recompensar”, expresó con sinceridad.

Actualmente, asiste puntualmente a sus citas de seguimiento y se ha comprometido a visitar a otros pacientes para brindarles ánimo, convencida de que una actitud positiva es parte fundamental del tratamiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.