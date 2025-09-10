Conmemora Salud Municipal el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Salud Municipal dio a conocer que hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es generar conciencia sobre la importancia de atender la salud mental y promover acciones que permitan brindar apoyo a quienes enfrentan situaciones de riesgo.

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia, mencionó que en lo que va del año se han realizado aproximadamente 1,200 consultas psicológicas en las instalaciones del Centro de Salud Urbano B.

Explicó que uno de los temas que interesan al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es la salud emocional de los juarenses, por ello se instalan módulos informativos en empresas, escuelas y lugares de concentración masiva para realizar diagnósticos que detectan el nivel de riesgo suicida, además de ofrecer charlas preventivas.

Desde la Dirección de Salud se mantiene un compromiso permanente con la promoción de la salud mental mediante programas de orientación y actividades que fortalecen el bienestar emocional de la población, al mismo tiempo que se fomenta la empatía y el cuidado mutuo.

Esta conmemoración también es un llamado a la reflexión colectiva, pues la prevención del suicidio requiere la participación de la sociedad a través de la sensibilización, la información y el acompañamiento a las personas que lo necesitan.

