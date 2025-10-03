Conmemora Centro de Salud Urbano B su aniversario con actividades artísticas

Publicidad - LB2 -

Con motivo del quinto aniversario del Centro de Salud Urbano “B”, la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo diversas actividades este día.

Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, titular de Salud Municipal, informó que entre las actividades realizadas destacó un Taller de Arteterapia dirigido a niñas, niños y adolescentes de 11 a 17 años.

Mencionó que el objetivo es que los jóvenes celebren a través de la expresión artística, dejando una huella positiva por la salud.

De igual manera, se abrió la convocatoria para la creación de murales y grafitis con la temática “Prevención de Adicciones”, en la que participaron jóvenes, artistas, estudiantes y público en general.

Santana Fernández destacó que los participantes contaron con espacios designados y material libre para sus creaciones. Además, recibieron una constancia de participación y la oportunidad de exponer públicamente sus obras.

Buscamos que estas dinámicas, además de celebrar el aniversario del Centro de Salud, sirvan como una herramienta de prevención, reflexión y promoción de estilos de vida saludables en nuestra comunidad, agregó la funcionaria.

Las actividades se desarrollaron en el Centro de Salud Urbano “B”, ubicado en la calle Puerto Progreso y Puerto Anzio.

