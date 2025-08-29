Chihuahua avanza en la vacunación contra el sarampión para proteger a la población

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Salud del estado de Chihuahua ha informado que hasta la fecha se han aplicado un total de 659 mil 929 vacunas contra el sarampión, tanto del tipo SRP como SR.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Esta campaña de vacunación tiene como objetivo principal proteger a la ciudadanía de esta enfermedad y sus posibles complicaciones.

La Secretaría de salud ha destacado la importancia de la inmunización en el contexto actual, donde se han reportado casos confirmados de sarampión en la entidad.

- Publicidad - HP1

Desde el 16 de julio hasta el 27 de agosto, se han administrado 310 mil 670 biológicos. Para llevar a cabo esta labor, se han desplegado 128 brigadas compuestas por 256 miembros del sector salud.

Estas brigadas han trabajado en puntos de vacunación establecidos y han realizado recorridos en diversas colonias de los municipios de Chihuahua, asegurando que la población tenga acceso a la vacuna.

Hasta el momento, se reportan 4 mil 023 personas confirmadas con sarampión en el estado, de las cuales 3 mil 906 han logrado recuperarse. Sin embargo, la situación se ha visto complicada por el ingreso de 12 pacientes hospitalizados debido a la enfermedad.

La Secretaría de salud ha lamentado el deceso de dos personas a causa de complicaciones derivadas del sarampión, lo que subraya la gravedad de la situación.

El primer deceso corresponde a una mujer de 19 años de la etnia rarámuri, originaria de Guadalupe y Calvo, quien trabajaba como jornalera agrícola en el municipio de Camargo. Este trágico evento ocurrió el 25 de agosto en la ciudad de Chihuahua.

El segundo caso es un menor de un año de edad, también de la etnia rarámuri, que falleció el 27 de agosto en la misma ciudad, debido a neumonía complicada por sarampión.

Ambos casos son especialmente preocupantes ya que los pacientes no contaban con las vacunas necesarias.

Ante esta situación, Irma Leticia Ruiz González, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ha hecho un llamado a la población para que acuda a vacunarse y así evitar la propagación del virus.

La funcionaria ha enfatizado la importancia de la vacunación, especialmente con el regreso a clases a la vuelta de la esquina.

Ruiz González ha instado a padres y madres de familia a aprovechar el fin de semana para llevar a sus hijos, desde los 6 meses de edad, a recibir la inmunización contra el sarampión.

Además, ha recordado que jóvenes y adultos hasta los 49 años que no hayan recibido las dos dosis de la vacuna también pueden acudir a vacunarse y completar su esquema.

Para aquellos que no tengan su Cartilla Nacional de Salud, se les ofrece la opción de solicitar una en los módulos de vacunación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.