noviembre 6, 2025
    noviembre 6, 2025 | 17:22
    Centro de Salud Urbano B impulsa prevención del consumo de alcohol en jóvenes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    En el marco del Día Mundial Sin Alcohol que se conmemora el próximo 15 de noviembre, la Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Salud Urbano B, implementó diversas actividades preventivas enfocadas en la salud emocional y la concientización sobre el consumo de alcohol, principalmente entre adolescentes.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, informó que entre las acciones destacadas se realizó un taller de manejo de emociones y ansiedad en el internado El Camino, dirigido a un grupo de 20 jóvenes de entre 12 y 17 años.

    “Estas intervenciones permiten a las y los adolescentes adquirir herramientas para identificar y regular sus emociones, tomar decisiones saludables y reconocer conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias”, expresó la funcionaria.

    Asimismo, personal del Centro de Salud Urbano B llevó a cabo una cruzada informativa en la Secundaria Técnica #80, donde se distribuyeron materiales educativos sobre las consecuencias del consumo de alcohol en etapas tempranas, tanto a nivel físico como emocional.

    Durante la jornada también se aplicaron cuestionarios breves de autodiagnóstico, diseñados para que las y los estudiantes identifiquen si presentan señales de alerta en relación con el consumo de bebidas alcohólicas y, en caso necesario, puedan solicitar apoyo de forma oportuna.

    Estas acciones forman parte de una estrategia municipal que busca generar espacios de reflexión y prevención, especialmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir adicciones desde edades tempranas.

    La Dirección de Salud reiteró su compromiso de continuar trabajando con instituciones educativas y comunidades para fomentar una cultura de bienestar emocional, autocuidado y prevención del consumo de sustancias nocivas.

