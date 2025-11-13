Anuncian tercera jornada de vasectomías sin bisturí en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El procedimiento será gratuito, seguro y abierto a todos los hombres del 19 al 23 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la salud reproductiva y fomentar la corresponsabilidad en la planificación familiar, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, anunció la realización de la tercera y última jornada del año de vasectomías sin bisturí en Ciudad Juárez, la cual se llevará a cabo del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre.

Alma Uribe, responsable del componente de Planificación Familiar del Distrito de Salud II, informó que este procedimiento estará disponible de manera totalmente gratuita para cualquier hombre que ya se sienta satisfecho con su paternidad, sin importar si cuenta con seguridad social o cuál sea su estatus migratorio. “Este es un servicio accesible y humanitario, orientado a todos los sectores de la población”, señaló.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, considerado seguro, eficaz y mínimamente invasivo. El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos, se realiza bajo anestesia local, no requiere hospitalización y permite una recuperación prácticamente inmediata. Además, no afecta la función sexual del paciente.

Las personas interesadas deben agendar previamente su cita en cualquiera de los centros de salud del Gobierno del Estado que participan en esta campaña. Los espacios habilitados para este servicio son:

Centro de Salud Todos Somos Mexicanos : Tel. 656 629 33 00, ext. 54020. Horario vespertino de 14:00 a 18:00 horas.

: Tel. 656 629 33 00, ext. 54020. Horario vespertino de 14:00 a 18:00 horas. Centro de Salud Águilas de Zaragoza : Tel. 656 843 80 75. Atención los fines de semana de 8:00 a 18:00 horas.

: Tel. 656 843 80 75. Atención los fines de semana de 8:00 a 18:00 horas. Centro de Salud Senderos : Tel. 656 629 33 00, ext. 54601. Horario matutino de 8:00 a 14:00 horas.

: Tel. 656 629 33 00, ext. 54601. Horario matutino de 8:00 a 14:00 horas. Centro de Salud Luis Estavillo Muñoz: Tel. 656 613 52 48. Atención matutina de 8:00 a 12:00 horas.

La Secretaría de Salud del Estado informó que a la fecha se han realizado más de 1,300 vasectomías sin bisturí en todo el territorio estatal, superando de manera significativa la meta planteada para este año, que era de 856 procedimientos. Este incremento se atribuye a una mayor aceptación social del método, así como a las campañas de información y jornadas intensivas realizadas en distintas regiones del estado.

Las autoridades sanitarias reiteraron que este tipo de servicios contribuyen a garantizar el acceso equitativo a la salud reproductiva, reducir embarazos no planificados y compartir de manera más justa la responsabilidad en la planificación familiar entre hombres y mujeres.

La Secretaría de Salud hace un llamado a los hombres interesados a informarse adecuadamente y aprovechar esta jornada, que forma parte de una estrategia estatal de salud preventiva y atención con enfoque de derechos.

