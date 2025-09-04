Movil - LB1 -
    septiembre 4, 2025
    Anuncian jornada especial de vacunación contra el sarampión en la UTCJ

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se realizará este sábado 6 de septiembre, de las 9:00 a las 16:00 horas.

    Ciudad Juárez, Chih .- En seguimiento a la estrategia de control y prevención del sarampión, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud invita a la población a vacunarse este 6 de septiembre, en el módulo que se instalará en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

    Estará ubicado en la avenida Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo, de las 9:00 a las 16:00 horas y atenderá a quienes aún tienen pendiente de completar su esquema de vacunación.

    Durante la jornada, personal médico dará atención prioritaria a personas de 6 meses a 49 años de edad, mediante la aplicación de la dosis doble viral (SR) o triple viral (SRP), según la situación de cada paciente.

    Rogelio Covarrubias Gil, director médico del Distrito de Salud II Juárez, explicó que este módulo forma parte de la estrategia para garantizar esquemas completos de vacunación en los estudiantes ante el regreso a clases, aunque la convocatoria es abierta a la comunidad.

    La vacuna contra el sarampión permanece disponible en los 23 Centros de Salud de la Zona Norte, así como en el módulo del Distrito de Salud II Juárez, de las 8:00 a las 13:30 horas.

