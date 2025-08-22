Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 17:05
    InicioEn la Salud

    Anuncian brigada de salud en la colonia Campestre Virreyes

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Para este sábado 23 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo la brigada de salud “Médico a tu puerta”, como un trabajo coordinado de la Dirección de Centros Comunitarios y la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Esta es la segunda actividad que tenemos, la pasada fue en el suroriente y esta vez llegaremos a la ciudadanía de la colonia Campestre Virreyes”, indicó la regidora.

    Dijo que las y los residentes de esta colonia hicieron la solicitud, por lo que es importante escucharlos y hacerles llegar estos servicios médicos de manera gratuita.

    - Publicidad - HP1

    En la brigada se estarán ofreciendo vacunas, ultrasonidos, exámenes de la vista para lentes gratis, consulta dental y consulta médica general.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Entregan 70 auxiliares auditivos en Chihuahua para promover la inclusión social

    El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, en colaboración con...
    Estado

    Inauguran obras educativas en la Zona Sur de Chihuahua para más de 2 mil estudiantes

    Las autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y del Colegio de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.