Anuncian brigada de salud en la colonia Campestre Virreyes

Para este sábado 23 de agosto, a las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo la brigada de salud “Médico a tu puerta”, como un trabajo coordinado de la Dirección de Centros Comunitarios y la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa.

Ciudad Juárez, Chih .- “Esta es la segunda actividad que tenemos, la pasada fue en el suroriente y esta vez llegaremos a la ciudadanía de la colonia Campestre Virreyes”, indicó la regidora.

Dijo que las y los residentes de esta colonia hicieron la solicitud, por lo que es importante escucharlos y hacerles llegar estos servicios médicos de manera gratuita.

En la brigada se estarán ofreciendo vacunas, ultrasonidos, exámenes de la vista para lentes gratis, consulta dental y consulta médica general.

