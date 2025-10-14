Movil - LB1A -
octubre 14, 2025
    octubre 14, 2025 | 15:57
    Acerca Salud Municipal servicios preventivos a más de 700 personas en distintos puntos de la ciudad

    En la Salud

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el propósito de fomentar la detección oportuna de enfermedades y promover el cuidado de la salud entre la población, la Dirección de Salud Municipal realizó del 15 de septiembre al 3 de octubre diversas acciones del Departamento de Medicina Preventiva en distintos sectores de la ciudad.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Daphne Patricia Santana Fernández, titular de Salud, comentó que durante este periodo se ofrecieron servicios de toma de glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, pruebas de hepatitis, VIH 1 y 2, antígeno prostático (PSA), asesorías nutricionales y vacunación.

    Las brigadas se llevaron a cabo en el Distrito Universidad, en las colonias Tierra Nueva, Oasis y Puerto de Palos; en la escuelas primarias Revolución, Primero de Mayo y Nueva Generación; además de otros lugares como la Catedral, el Tecnológico de Monterrey y el supermercado Smart Altamirano, dijo.

    En total, se brindó atención a 725 personas, con 5 mil 190 acciones de salud efectuadas por el personal de la dependencia, añadió.

