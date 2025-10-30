FINABIEN se consolida como la mejor opción para el envío de remesas, según PROFECO

Publicidad - LB2 -

Por octava semana consecutiva, la Financiera para el Bienestar lidera el ranking nacional de remesadoras con mejor rendimiento.

Ciudad de México (ADN/Staff).– La Financiera para el Bienestar (FINABIEN) se posicionó por octava semana consecutiva como la remesadora con mejor rendimiento para el envío de dinero de Estados Unidos a México, de acuerdo con el más reciente reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Durante la “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la PROFECO, Iván Escalante Ruiz, informó que FINABIEN se mantiene como la opción más económica del mercado, gracias a su bajo costo de comisión y tipo de cambio competitivo, lo que permite que los hogares mexicanos reciban mayor valor por cada envío.

El informe destaca que FINABIEN ofrece un tipo de cambio de $18.99 pesos por dólar y una comisión promedio de 2.99 dólares, condiciones que permiten que las familias reciban hasta 360 pesos más por cada envío de 400 dólares, en comparación con otras alternativas.

“Ser la opción más económica por ocho semanas consecutivas demuestra que nuestras políticas priorizan a las familias y garantizan que sus remesas lleguen completas y con el mejor tipo de cambio”, afirmó la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores.

De acuerdo con la PROFECO, el monitoreo semanal correspondiente al 23 de octubre de 2025 muestra que FINABIEN entregó un monto promedio de 7,539.22 pesos por envío, consolidándose como la institución con mayor rendimiento total en transferencias internacionales.

FINABIEN reiteró su compromiso con las y los migrantes mexicanos y los invitó a utilizar la Tarjeta FINABIEN Paisan@ México–EUA, para realizar envíos de dinero con seguridad, transparencia y mejores beneficios.

Con estos resultados, Financiera para el Bienestar reafirma su papel como un organismo público comprometido con el bienestar económico de las familias mexicanas, fortaleciendo su presencia tanto en territorio nacional como en las comunidades migrantes de Estados Unidos.