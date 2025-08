“Es un respiro acuerdo de 90 días, pero la incertidumbre sigue”

Publicidad - LB2 -

Consejera Nacional de Index, dice que la incertidumbre frena las inversiones y el crecimiento económico, ya que pocas empresas están dispuestas a apostar en un entorno volátil y sin garantías claras.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – María Teresa Delgado Zárate, consejera Nacional de Index, tomó como un respiro el acuerdo de 90 días de la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo estadounidense para la aplicación de los aranceles en el acero del 50%, sin embargo, dejó en claro que la incertidumbre persiste.

“Estos 90 días de pausa nos dan más tiempo para continuar con las negociaciones”, mencionó.

- Publicidad - HP1

Explico que el sector exportador y manufacturero de Ciudad Juárez permanece atento al avance de las negociaciones, mientras las empresas buscan estrategias para mantenerse operando en un entorno aún volátil.

Subrayó, la importancia de que existan los canales de comunicación entre ambos mandatarios, porque eso da pie a que se mantengan las negociones con la intención de que ambos países salgan beneficiados, apuntó.

En su explicación, dijo que la incertidumbre frena las inversiones y el crecimiento económico, ya que pocas empresas están dispuestas a apostar en un entorno sin garantías claras.

“En estos momentos, nadie quiere invertir ni arriesgar cuando no hay certeza, porque eso impacta directamente en la planeación y expansión de muchas industrias”, indicó.

Añadió que las empresas que ya están establecidas tampoco están en posición

de crecer.

“Las inversiones existentes no pueden crear crecimiento porque, al final de cuentas, tienen la incertidumbre de que no pueden proyectarse más allá del corto plazo”, puntualizó.

Mencionó que la falta de claridad en el entorno comercial afecta directamente a la generación de empleo.

“Al momento en que no hay pedidos, no hay nuevos requerimientos. Si no hay crecimiento, no hay contrataciones”, expuso.

De retirada indicó que hay que estar muy atentos al comportamiento de la geopolítica, ya que también es un elemento importante en la toma de decisiones.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.