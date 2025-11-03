Movil - LB1A -
    A Chinese investor looks at prices of shares (red for price rising and green for price falling) at a stock brokerage house in Huaibei, east Chinas Anhui province, 29 July 2013. Chinese stocks fell to a three-week low after industrial companies reported slower profit growth and China began a nationwide audit of government borrowings amid concern potential bad debts may weigh down the economy. The Shanghai Composite Index fell 1.72 percent to 1,976.31, the lowest level since July 10. The State Council audit order was urgent and the office suspended other projects to work on the review, the Peoples Daily said. Concern that loan losses will increase is extending the two-month drop in financial shares that was sparked by a cash crunch in the interbank market and economist forecasts for the weakest annual economic growth since 1990.

    Cierra Bolsa Mexicana con baja de 0,18% y el IPC se ubica en 62.653,89 puntos

    El retroceso equivale a una pérdida de 115,29 puntos, en una jornada de bajo volumen de operaciones.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este lunes con una ligera pérdida de 0,18%, lo que representó un retroceso de 115,29 puntos en su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que terminó el día en 62.653,89 unidades.

    Durante la sesión, se intercambiaron 73 millones de acciones dentro del IPC, compuesto por los títulos de las 35 empresas más representativas del mercado bursátil mexicano. La jornada se mantuvo estable en términos generales, sin eventos económicos de gran impacto que modificaran significativamente la percepción de los inversionistas.

    La baja registrada en el índice reflejó cierta cautela entre los operadores del mercado, en medio de un entorno internacional aún influido por la incertidumbre sobre las políticas monetarias en Estados Unidos y la evolución de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Europa del Este, que continúan afectando la percepción del riesgo global.

    A nivel local, los inversionistas siguen atentos al comportamiento de la inflación, así como a las señales del Banco de México respecto a su política de tasas de interés, que influye directamente en los movimientos del mercado accionario. Aunque el peso mexicano ha mostrado estabilidad en los últimos días, los ajustes en los portafolios de inversión han generado cierta volatilidad en los sectores financiero e industrial.

    Entre las emisoras que más influyeron en el desempeño del IPC estuvieron firmas del sector energético, financiero y de consumo, con movimientos mixtos en sus cotizaciones. Analistas del mercado consideran que la baja es parte de un proceso de toma de utilidades tras el avance sostenido del índice en semanas anteriores.

    Pese al retroceso de este lunes, el IPC continúa por encima del umbral de los 62 mil puntos, lo que refleja una tendencia general de recuperación respecto a los niveles observados a mediados de año. Se espera que en los próximos días el mercado mantenga un comportamiento lateral, en espera de nuevos datos económicos tanto nacionales como internacionales.

