Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 12:52
    octubre 3, 2025 | 12:52
    InicioEconomía
    Carlos Slim, el magnate mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 19.12.2023
    AP Photo / Fernando Llano | Carlos Slim, el magnate mexicano.

    Carlos Slim lidera la lista de los mexicanos más ricos en octubre de 2025, según El CEO

    Economía

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    El empresario encabeza con una fortuna de 82,500 mdd; Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala le siguen en el ranking.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – De acuerdo con el portal de negocios El CEO, que retoma estimaciones de la revista Forbes, Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de México en octubre de 2025, con una fortuna calculada en 82 mil 500 millones de dólares.

    En segundo lugar se ubica Germán Larrea, presidente de Grupo México, con 28 mil 600 millones de dólares. El tercer sitio lo comparten María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más acaudalada del país, y Alejandro Baillères Gual, ambos con una fortuna estimada en 9 mil millones de dólares cada uno.

    - Publicidad - HP1

    El top cinco lo completan Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, con 4 mil 900 millones de dólares, y Carlos Hank Rhon, presidente de Grupo Hermes, con 4 mil millones.

    En posiciones posteriores aparecen Antonio del Valle Ruíz (2 mil 900 millones), Fernando Chico Pardo (2 mil 800 millones), Rufino Vigil González (2 mil 600 millones) y Enrique Coppel Luken, quien cierra el listado con 2 mil millones de dólares.

    El ranking refleja la concentración de la riqueza en sectores clave de la economía mexicana como telecomunicaciones, minería, banca, comercio minorista, infraestructura y medios de comunicación. Asimismo, destaca la presencia de una sola mujer dentro de los diez primeros lugares, lo que evidencia la brecha de género en las cúpulas empresariales del país.

    De esta manera, Slim consolida su posición no solo como el más rico de México, sino como uno de los principales millonarios a nivel mundial, manteniendo una ventaja significativa sobre el resto de empresarios nacionales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Trasladan a César Duarte a la Ciudad de México para comparecer ante la FGR

    El exgobernador de Chihuahua enfrenta proceso por peculado y será presentado en un caso...
    Estado

    Se capacita personal de estancias infantiles en temas de prevención y emergencias

    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llevó a cabo una jornada de capacitaciones...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.