Carlos Slim lidera la lista de los mexicanos más ricos en octubre de 2025, según El CEO

El empresario encabeza con una fortuna de 82,500 mdd; Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala le siguen en el ranking.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – De acuerdo con el portal de negocios El CEO, que retoma estimaciones de la revista Forbes, Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de México en octubre de 2025, con una fortuna calculada en 82 mil 500 millones de dólares.

En segundo lugar se ubica Germán Larrea, presidente de Grupo México, con 28 mil 600 millones de dólares. El tercer sitio lo comparten María Asunción Aramburuzabala, considerada la mujer más acaudalada del país, y Alejandro Baillères Gual, ambos con una fortuna estimada en 9 mil millones de dólares cada uno.

El top cinco lo completan Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, con 4 mil 900 millones de dólares, y Carlos Hank Rhon, presidente de Grupo Hermes, con 4 mil millones.

En posiciones posteriores aparecen Antonio del Valle Ruíz (2 mil 900 millones), Fernando Chico Pardo (2 mil 800 millones), Rufino Vigil González (2 mil 600 millones) y Enrique Coppel Luken, quien cierra el listado con 2 mil millones de dólares.

El ranking refleja la concentración de la riqueza en sectores clave de la economía mexicana como telecomunicaciones, minería, banca, comercio minorista, infraestructura y medios de comunicación. Asimismo, destaca la presencia de una sola mujer dentro de los diez primeros lugares, lo que evidencia la brecha de género en las cúpulas empresariales del país.

De esta manera, Slim consolida su posición no solo como el más rico de México, sino como uno de los principales millonarios a nivel mundial, manteniendo una ventaja significativa sobre el resto de empresarios nacionales.