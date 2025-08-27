Brasil incrementa sus exportaciones de carne a México tras aranceles de EE. UU.

Publicidad - LB2 -

El reciente aumento en las exportaciones de carne de res de Brasil a México se ha visto impulsado por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Según el diario El Economista, estos gravámenes, que se elevaron del 26.4% al 50% desde el 1 de agosto, han afectado notablemente la dinámica comercial entre Brasil y su principal socio norteamericano.

Brasil / México (ADN/Staff) .- En el mes actual, Brasil ha exportado 10,200 toneladas de carne a México, lo que representa un valor aproximado de 58.8 millones de dólares. Este cambio en el flujo comercial es significativo, especialmente cuando se compara con las 7,800 toneladas que Brasil envió a Estados Unidos en el mismo periodo. Este descenso en las exportaciones hacia el norte ha llevado a México a posicionarse como un destino más atractivo para la carne brasileña.

El crecimiento en las exportaciones de Brasil a México es notable, ya que entre enero y julio de 2025, el volumen de carne exportado casi se triplicó en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne (Abiec) aclara que este aumento no implica una sustitución total de Estados Unidos, que sigue siendo un mercado clave para las exportaciones de carne brasileña.

Roberto Perosa, presidente de Abiec, destacó en un comunicado enviado a Reuters que, aunque México ha incrementado su compra de carne, Estados Unidos continúa siendo un socio comercial fundamental. Este equilibrio en el mercado es crucial para la industria cárnica brasileña, que busca diversificar sus exportaciones sin depender exclusivamente de un solo país.

Para fortalecer aún más la relación comercial entre Brasil y México, Abiec está trabajando para que más frigoríficos brasileños sean autorizados para exportar a México. Esta estrategia tiene como objetivo no solo aumentar el volumen de exportaciones, sino también mejorar la seguridad alimentaria en ambos países y fomentar una cooperación estratégica más sólida.

En conclusión, el cambio en las exportaciones de carne de Brasil hacia México refleja una respuesta directa a las políticas arancelarias de Estados Unidos. A medida que Brasil busca expandir su mercado, la colaboración con México podría resultar beneficiosa para ambas naciones, asegurando un suministro de carne más diversificado y seguro.

