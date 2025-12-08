Advierte Canacintra que aumento salarial coloca en desventaja competitiva a Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Sector industrial señala que el alza salarial impacta decisiones de inversión y permanencia en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez advirtió que el reciente anuncio presidencial sobre el incremento salarial para la frontera podría profundizar los retos de competitividad que enfrenta la industria local.

El ajuste, que elevará el salario diario a 440.87 pesos —equivalente a 13 mil 409.80 pesos mensuales—, fue presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo.

- Publicidad - HP1

La dirigente de Canacintra en Ciudad Juárez, Isela Molina, señaló que esta diferencia salarial respecto a otras regiones del país continúa siendo un factor decisivo para las empresas que evalúan su permanencia o posibles nuevas inversiones en la ciudad.

Según expuso, el incremento genera presiones adicionales para sectores que operan con márgenes reducidos y que compiten directamente con otras zonas fronterizas y del interior.

Molina subrayó que, pese a que para 2026 se contempla una reducción de la brecha mediante un ajuste que disminuiría el diferencial en alrededor de un 5 por ciento, esta disminución no sería suficiente para eliminar el impacto en la competitividad regional.

La dirigente recordó que la industria juarense sostiene un modelo basado en exportaciones, donde los costos laborales influyen de manera directa en la estrategia de operación de las compañías.

La empresaria explicó que los aumentos salariales pueden incidir en decisiones de relocalización o expansión, especialmente en un contexto global donde las cadenas de suministro buscan estabilidad y costos predecibles.

Este panorama, añadió, obliga a las organizaciones empresariales a revisar sus planes de mediano plazo ante la posibilidad de que nuevos ajustes modifiquen el equilibrio actual.

En paralelo, Molina indicó que persiste un interés del sector industrial en revisar temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en aquellos que fortalezcan la relación comercial y amplíen la certidumbre para las industrias exportadoras.

Estos elementos forman parte de una agenda que será abordada durante próximas visitas y encuentros con autoridades y representantes del sector.

De acuerdo con la dirigente, el análisis de estas variables será determinante para definir estrategias que permitan a Ciudad Juárez enfrentar el nuevo entorno salarial sin perder capacidad de atracción económica.

La expectativa del sector es que el diálogo entre gobierno e industria derive en mecanismos que permitan equilibrar la mejora del ingreso con la estabilidad productiva de la región.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.