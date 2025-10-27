Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 27, 2025 | 13:38
    Depositphotos | Hyderabad, INDIA - JUNE, 22, 2025: Qualcomm sign outside a glass skyscraper.American based semiconductor and software company locates its IT and Technology office in Hyderabad, India.

    Acciones de Qualcomm se disparan 20% tras anunciar nuevos procesadores de inteligencia artificial para centros de datos

    POR Redacción ADN / Staff
    Los chips AI200 y AI250 permitirán generar respuestas sin fase de entrenamiento, reduciendo costos y consumo energético

    San Francisco (AFP).– Las acciones del fabricante estadounidense Qualcomm se dispararon 20% este lunes en Wall Street, luego de que la compañía presentara dos nuevos procesadores de inteligencia artificial (IA) diseñados para centros de datos, con los que busca competir directamente con gigantes como Nvidia.

    Los nuevos chips, denominados AI200 y AI250, están preentrenados para generar respuestas de IA, lo que elimina la costosa fase de entrenamiento y reduce significativamente el consumo de energía en los servidores que los utilizan.

    “Estos procesadores están listos para operar de inmediato, ofreciendo eficiencia energética y velocidad sin precedentes”, informó Qualcomm en un comunicado.

    El mercado de procesadores optimizados para inferencia —es decir, la generación de respuestas sin entrenamiento adicional— ha sido dominado por Nvidia, actualmente la empresa con mayor valor bursátil del mundo.

    Con sede en San Diego, California, Qualcomm es reconocida por su liderazgo en chips para teléfonos inteligentes y computadoras personales, pero este lanzamiento marca su entrada formal al sector de inteligencia artificial aplicada a la nube y centros de datos.

    Los analistas de tecnología calificaron el anuncio como “una jugada estratégica clave” para diversificar el negocio de Qualcomm y posicionar a la empresa como un nuevo competidor serio en la carrera por la IA.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

