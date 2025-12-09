Visita Valentina Muñoz el IMDEJ previo a su debut profesional en el boxeo

Publicidad - LB2 -

La juarense peleará este 13 de diciembre en el Gimnasio Josué Neri Santos frente a Liliana Montes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la emoción a flor de piel y una sonrisa que refleja años de esfuerzo, la joven boxeadora Valentina Muñoz visitó las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), días antes de su esperado debut como boxeadora profesional. Su combate está programado para este sábado 13 de diciembre, en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, donde se enfrentará a la experimentada púgil Liliana Montes en una pelea pactada a cuatro rounds.

Durante su visita, Valentina compartió con el personal del instituto y medios locales su emoción por alcanzar una meta que se propuso desde la infancia. “Es un sueño que gracias a Dios lo estoy haciendo realidad, desde los nueve años lo anhelaba. Me siento muy avanzada en este deporte y ahora lo tomo en serio, ya esta es mi carrera”, expresó la joven deportista, quien se ha convertido en una promesa del boxeo femenil en Ciudad Juárez.

La boxeadora aseguró estar preparada para ofrecer una función donde no faltará la técnica ni la contundencia. Su entrenamiento ha sido constante, alternando sesiones matutinas de resistencia con boxeo por las noches, lo que le ha permitido mantener un ritmo competitivo de cara a su primer combate como profesional. “Estar en el profesional es una gran responsabilidad, pero me siento lista”, aseguró con determinación.

Valentina también reveló que esta pelea tiene un valor sentimental adicional: se realizará muy cerca de su cumpleaños, lo que convierte al triunfo en el regalo ideal para ella. Además, dedicará el combate a su abuelita fallecida, a quien llevará presente con un atuendo especial inspirado en su memoria. “Los nervios se quitan estando arriba del ring. Cumplo años y el triunfo será mi regalo, además le dedico mi pelea a mi abuelita que está en el cielo”, dijo con emoción.

Durante su paso por el IMDEJ, recibió palabras de aliento y apoyo institucional, como parte del respaldo que el Gobierno Municipal brinda al talento deportivo local. El Instituto ha reiterado su compromiso con la formación y proyección de atletas juarenses, especialmente aquellos que como Valentina han demostrado disciplina, constancia y pasión por su disciplina.

El debut de Valentina Muñoz será uno de los eventos destacados del cierre deportivo de 2025 en Ciudad Juárez, y se espera una buena asistencia al recién remodelado Gimnasio Josué Neri Santos. Su historia representa no solo la consolidación de una joven atleta, sino también el impacto que tienen los espacios públicos y programas de impulso deportivo en el desarrollo del talento local.

