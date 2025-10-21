Movil - LB1A -
octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 11:24
    Va Clemente Lara rumbo al Mundial de Taekwondo Kenia 2025

    POR Redacción ADN / Agencias
    Clemente Lara Palomino, ganó la medalla de Oro en el Pre Selectivo y Selectivo Nacional rumbo al Mundial de Taekwondo Kenia 2025, obteniendo así su tercer mundial dentro de su currículum deportivo.

    Ciudad Juárez, Chih .- El sábado 18 de octubre, en la ciudad de Torreón, Coahuila, el juarense Clemente volvió a posicionarse como el número uno de su categoría, en el Torneo Selectivo Nacional rumbo al Mundial Sub 21, colgándose la presea dorada y logrando su clasificación directa al Mundial donde volverá a lucir el MEX en su dobok.

    El también estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se quedó con el título en los -80 kg, y sigue sin ceder oportunidad a sus rivales a nivel nacional.

    Se consagró con el campeonato al derrotar a rivales de Coahuila, Guanajuato, Campeche y Querétaro.

    El juarense ha representado a México en Sofía, Bulgaria en 2022; en el Campeonato Mundial Juvenil, donde ganó tres peleas, se frenó en cuartos de final y ocupó el cuarto sitio, en Alemania 2025 llegó a dieciseisavos de final y próximamente estará en Kenia 2025.

