Va Clemente Lara rumbo al Mundial de Taekwondo Kenia 2025

Publicidad - LB2 -

Clemente Lara Palomino, ganó la medalla de Oro en el Pre Selectivo y Selectivo Nacional rumbo al Mundial de Taekwondo Kenia 2025, obteniendo así su tercer mundial dentro de su currículum deportivo.

Ciudad Juárez, Chih .- El sábado 18 de octubre, en la ciudad de Torreón, Coahuila, el juarense Clemente volvió a posicionarse como el número uno de su categoría, en el Torneo Selectivo Nacional rumbo al Mundial Sub 21, colgándose la presea dorada y logrando su clasificación directa al Mundial donde volverá a lucir el MEX en su dobok.

El también estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se quedó con el título en los -80 kg, y sigue sin ceder oportunidad a sus rivales a nivel nacional.

- Publicidad - HP1

Se consagró con el campeonato al derrotar a rivales de Coahuila, Guanajuato, Campeche y Querétaro.

El juarense ha representado a México en Sofía, Bulgaria en 2022; en el Campeonato Mundial Juvenil, donde ganó tres peleas, se frenó en cuartos de final y ocupó el cuarto sitio, en Alemania 2025 llegó a dieciseisavos de final y próximamente estará en Kenia 2025.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.