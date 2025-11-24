Todo un éxito la Primera Carrera de la Construcción en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 500 personas participaron en el evento que unió deporte, familia y gremios del sector construcción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con gran entusiasmo y espíritu de comunidad, se llevó a cabo este fin de semana la Primera Carrera de la Construcción, evento que reunió a más de 500 participantes entre corredores, trotadores y familias completas, como parte de la doceava fecha del Circuito Atlético Pedestre. La jornada deportiva fue organizada en conjunto con instituciones del gremio como el Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, CIMECH Juárez, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio de Valuadores Paso del Norte y la CMIC delegación Ciudad Juárez.

El punto de partida fue el CEPIA (Centro de Entrenamiento para la Industria de la Construcción), donde desde temprana hora se concentraron los asistentes, quienes participaron en una sesión de calentamiento y estiramiento antes de iniciar la competencia. El evento contó con dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de 3 kilómetros, pensada para fomentar la convivencia familiar y la activación física en un ambiente relajado.

La ruta del circuito de 10 kilómetros llevó a los corredores por un recorrido urbano que incluyó la avenida Henry Dunant, con paso por la Plutarco Elías Calles, continuando hacia la avenida Ing. David Herrera Jordán y regresando por Adolfo López Mateos, completando dos vueltas para alcanzar la distancia establecida.

Por su parte, la carrera de 3 kilómetros permitió la participación de familias, niños y personas acompañadas de sus mascotas, con lo cual se fortaleció el objetivo de generar un espacio accesible e incluyente para todos los sectores de la comunidad.

Al finalizar la carrera, los asistentes disfrutaron de una verbena popular en el estacionamiento de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), donde se ofrecieron antojitos mexicanos y actividades recreativas que dieron cierre a una jornada que combinó deporte, integración social y celebración.

Durante el acto protocolario, David Serna, coordinador de proyectos deportivos del Instituto Municipal del Deporte, agradeció a las y los participantes por su entusiasmo y al sector de la construcción por su colaboración activa. “Estas alianzas nos permiten acercar el deporte a más personas y fortalecer el tejido social desde distintas trincheras”, señaló.

También estuvieron presentes autoridades y representantes del gremio, como la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión Edilicia del Deporte; Rubén Perea, del Colegio de Ingenieros Civiles; Javier Domínguez, del Colegio de Arquitectos; Gilberto Contreras, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, y Olivia Carrillo, del Colegio de Valuadores Paso del Norte.

La Primera Carrera de la Construcción se consolida así como un referente para futuras ediciones, al conjugar salud, deporte y participación gremial, en una ciudad que continúa impulsando actividades de bienestar colectivo y fortalecimiento comunitario.

