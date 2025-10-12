Todo un éxito la carrera “Flash Kids 2025”

Publicidad - LB2 -

Este domingo llevó a cabo la carrera infantil “Flash Kids 2025” dentro de las instalaciones del parque de diversiones Fiesta Park, en el marco de su 30 aniversario, organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento formó parte del Circuito Atlético Pedestre Infantil y reunió a más de 550 niños y niñas, acompañados de cientos de padres de familia que animaron con orgullo a los pequeños corredores.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana, tras el cierre de inscripciones alrededor de las 8:45 a.m.

Antes del arranque, los asistentes participaron en un calentamiento masivo dirigido por el equipo de preparadores físicos F3, gimnasio ubicado dentro de Fiesta Park, con el objetivo de prevenir lesiones y promover una activación divertida para todos los participantes.

La competencia se dividió en 12 categorías —6 varoniles y 6 femeniles— según las edades de los participantes: menores de 2 años, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 y 11 a 12 años, lo que permitió que cada grupo disfrutara de una experiencia deportiva acorde a su nivel.

Por su parte la coordinadora del deporte federado del IMDEJ Ericka Guardado, agradeció a los asistentes y a la empresa de diversiones por sumarse en la promoción del deporte en la niñez juarense.

“En el IMDEJ estamos muy felices de ver a tantas familias reunidas en un ambiente de alegría y deporte”, resaltó la organizadora.

Al finalizar la carrera, Fiesta Park sorprendió a los pequeños corredores al obsequiarles pulseras especiales que les permitieron disfrutar de todas las atracciones del parque durante el resto del día, como parte de la celebración por las tres décadas de diversión del recinto, informó el gerente de centro de diversión Alan Arruñada.

“El evento dejó en claro que el deporte y la recreación pueden ir de la mano, en convivencia familiar en Ciudad Juárez”,concluyó.

