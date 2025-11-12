Todo listo para la Primera Carrera de la Construcción en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La competencia se realizará el 23 de noviembre con recorridos de 3 y 10 kilómetros y causa social a favor de la Cruz Roja.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades deportivas y representantes del sector de la construcción anunciaron este miércoles los últimos preparativos para la realización de la Primera Carrera de la Construcción, evento que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre como parte del Circuito Atlético Pedestre, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ).

La carrera tendrá dos modalidades: una competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de 3 kilómetros, ambas con salida desde las instalaciones del Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA) a las 8:00 de la mañana. La competencia está organizada en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, CIMECH Juárez, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio de Valuadores Paso del Norte y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Como parte del incentivo para los corredores, se anunció una bolsa de 50 mil pesos a repartir entre los tres primeros lugares de cada categoría, tanto en la rama varonil como femenil, en el trayecto de 10 kilómetros. Esta ruta seguirá un recorrido similar al de la tradicional Carrera Canaco, incluyendo tramos de la calle Henry Dunant, avenida Plutarco Elías Calles, Ing. David Herrera Jordán y avenida Adolfo López Mateos.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse llamando al teléfono 656-616-2430. Se pusieron a disposición 300 kits para participantes, con un costo de 350 pesos cada uno. El paquete incluye playera conmemorativa, medalla, mochila y un regalo especial, y parte de lo recaudado será donado a la Cruz Roja Mexicana, lo que añade un componente solidario al evento.

La modalidad de 3 kilómetros está pensada para toda la familia y será de tipo recreativo, permitiendo a los participantes caminar, trotar o incluso asistir con sus mascotas, ya que se trata de un evento Pet Friendly. La organización recomienda llevar a las mascotas con correa y bozal, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Al finalizar la carrera, se llevará a cabo una verbena popular en el estacionamiento de las oficinas de Canaco, donde se ofrecerán antojitos mexicanos y actividades culturales y recreativas, en un ambiente familiar para cerrar con convivencia la jornada deportiva.

En la presentación del evento participaron representantes de las organizaciones convocantes, entre ellos Aimé O’Farril, coordinadora de Comunicación Social del IMDEJ; Rubén Perea, del Colegio de Ingenieros Civiles; Javier Domínguez, del Colegio de Arquitectos; Gilberto Contreras, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos; y Olivia Carrillo, del Colegio de Valuadores Paso del Norte, quienes invitaron a la ciudadanía a participar y apoyar una causa que promueve el deporte, la comunidad y la solidaridad.

