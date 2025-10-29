Todo listo para la carrera del Hospital Ángeles

Publicidad - LB2 -

Este día se dieron a conocer los detalles de la décima etapa del Circuito Atlético Pedestre, la carrera Hospital Ángeles para festejar los 18 años del nosocomio, la cual se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .- En conferencia de prensa se informó que la salida de esta octava edición de la carrera Hospital Ángeles será a las 7:00 de la mañana, con salida y llegada en las afueras del hospital.

Los kits de corredor se entregan a partir de las 6:30 de la mañana ese mismo día, únicamente mostrando la playera conmemorativa de este año.

La bolsa es de 60 mil pesos, a repartir en las diferentes categorías participantes; la premiación para los pequeños runners serán regalos y juguetes por parte del hospital.

El costo del kit es de 250 pesos, incluye, playera, medalla, número, mochila y termo, se puede adquirir en la recepción del hospital a partir de las 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde antes de la carrera, el pago se puede hacer por medio de transferencia electrónica o en efectivo.

Esta carrera también cuenta con un recorrido recreativo, con la intención de que participen personas que no corren competitivamente, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas, el cual consta de cuatro kilómetros.

La ruta pasará por calles como la avenida Tomas Fernández, Villarreal Torres, el bulevar Manuel Gómez Morín, avenida Paseo de la Victoria y termina en el estacionamiento del Hospital Ángeles.

Se recuerda a los corredores que consideren el cambio de horario un día antes, para evitar contratiempos.

En la conferencia asistieron Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte de Juárez; David Serna, coordinador de Proyectos Deportivos; Luis Mario Gutiérrez, director general del Hospital Ángeles; Daniela Armendáriz, de Atención a Pacientes y Mónica Flores, directora de Operaciones.

