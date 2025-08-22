Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 22, 2025 | 16:58
    InicioDeportes

    Todo listo para el skateboards en el Sport Fest 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este viernes arribaron a Ciudad Juárez los máximos exponentes del skateboarding que participarán en las competencias mañana sábado en las fosas del Parque Oriente “Jesús Mota”, ubicado en la zona sur de esta frontera.

    Ciudad Juárez, Chih .- La actividad será de 4:00 de la tarde a las 8.00 de la noche, con la presencia de más de 50 patinadores locales que se reúnen en diferentes parques y fosas de la ciudad con competencias en la categoría juvenil, intermedia y libre.

    El organizador del evento, Roberto Martínez, dijo que estarán en acción profesionales que han derrochado talento en esta disciplina en diferentes partes de mundo.

    - Publicidad - HP1

    “Viene Dany Ruiz, skater de El Paso, Texas; Shane Hernández, skater de Parral pero actualmente reside en Roswell, Nuevo México; Gustavo “Destroyer” Aguirre, skater de Chihuahua capital y Gustavo Servín, skater profesional”, explicó.

    Los latinos referentes del skate han patinado para marcas como Bones Wheels, Dc Shoes, Nike Sb, Travel on wheels y en esta ocasión el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez los recibe en el Sport Fest 2025.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Ofrece Seguridad Vial los cursos de manejo defensivo los fines de semana

    Con el fin de proporcionar las herramientas necesarias y conocimientos básicos al momento de...
    Juárez / El Paso

    Entrega Desarrollo Social despensas y tinacos a familias de diversas colonias

    Atendiendo la solicitud de los comités de vecinos de las colonias Bello Horizonte, Campesina...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.