Todo listo para el skateboards en el Sport Fest 2025

Este viernes arribaron a Ciudad Juárez los máximos exponentes del skateboarding que participarán en las competencias mañana sábado en las fosas del Parque Oriente “Jesús Mota”, ubicado en la zona sur de esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- La actividad será de 4:00 de la tarde a las 8.00 de la noche, con la presencia de más de 50 patinadores locales que se reúnen en diferentes parques y fosas de la ciudad con competencias en la categoría juvenil, intermedia y libre.

El organizador del evento, Roberto Martínez, dijo que estarán en acción profesionales que han derrochado talento en esta disciplina en diferentes partes de mundo.

“Viene Dany Ruiz, skater de El Paso, Texas; Shane Hernández, skater de Parral pero actualmente reside en Roswell, Nuevo México; Gustavo “Destroyer” Aguirre, skater de Chihuahua capital y Gustavo Servín, skater profesional”, explicó.

Los latinos referentes del skate han patinado para marcas como Bones Wheels, Dc Shoes, Nike Sb, Travel on wheels y en esta ocasión el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez los recibe en el Sport Fest 2025.

