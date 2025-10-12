Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 12, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 12, 2025 | 21:32
    InicioDeportes

    Suspende IMM función de lucha libre por alerta meteorológica

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó la suspensión hasta nuevo aviso del evento de lucha libre femenil “Pelea como niña”, que se llevaría a cabo este domingo, debido a las condiciones climatológicas pronosticadas para la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih .- La decisión se tomó con base en la advertencia preventiva emitida por la Dirección General de Protección Civil del Municipio, que contempla la posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias acumuladas e inundaciones aisladas.

    El IMM señaló que la medida tiene como propósito salvaguardar la integridad de las y los asistentes, además de asegurar que el espacio cuente con las condiciones adecuadas para recibir a la ciudadanía, en particular a niñas, niños y adolescentes.

    - Publicidad - HP1

    La institución lamentó los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar, pero reiteró que la seguridad y el bienestar de la comunidad son prioridad, así como el cumplimiento de las recomendaciones de Protección Civil.

    El Instituto Municipal de las Mujeres indicó que ya trabaja en la reprogramación del evento y que la nueva fecha será anunciada a la brevedad a través de sus canales oficiales.

    Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida por las autoridades, evitar zonas de riesgo y reportar emergencias al 911.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Exhorta Limpia a empresas maquiladoras a hacerse responsables de la disposición de sus residuos

    Luego del operativo realizado el pasado jueves en el bordo del río Bravo, donde...
    Juárez / El Paso

    Atendió Protección Civil derrumbe en finca de adobe en la colonia Arroyo Colorado

    La Dirección General de Protección Civil informó que este día elementos de la dependencia...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.