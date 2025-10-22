Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 22, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 22, 2025 | 14:25
    InicioDeportes

    Suman Barrileada Ana Prado a la ExpoGan 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez anunció para el viernes 31 de octubre una barrileada especial como parte de los eventos de la ExpoGan 2025.

     

    - Publicidad - HP1

    Ciudad Juárez, Chih .- La barrileada por lo regular se realiza en la Arena Prado en honor al Día de Muertos, pero ahora se trasladó a la arena ExpoGan frente a la Plaza de la Mexicanidad, para iniciar a las 3:00 de la tarde.

    La competencia tendrá el formato de 6 Divisiones, desde categoría abierta en ronda larga y short go 3D-4D y 5D y 6D para infantiles y novatos.

    Además de la competencia de barriles, habrá concurso de disfraces de catrines y catrinas con material reciclado, para menores de 11 años de edad, donde se premiará el maquillaje y peinado, además una carrera de catrinas.

    Los ganadores de cada división se llevarán una hebilla de campeón, más un premio en efectivo que se repartirá del acumulado de las inscripciones.

    Se le pide a los participantes respetar el código de vestimenta que para ésta ocasión será sombrero, botas, pantalón y camisa o blusa de manga larga, se podrán compartir caballo aunque no tengan parentesco entre los competidores.

    Las inscripciones ya están abiertas y se pueden registrar en la aplicación WhatsApp al teléfono 656-600-59-33 con Raquel Prado.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 050 | El Nuevo Azul

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Bienvenidos a Los Analistas de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Juan Carlos Loera se consolida como interlocutor clave en la agenda binacional del Paso del Norte

    El senador entregó a la SRE, SE, SICT y ANAM las conclusiones de la...
    Deportes

    Correrán la Belikonas 200 este fin de semana

    Una nueva fecha del Campeonato Arco 2025 se llevará a cabo este fin de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.