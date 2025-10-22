Suman Barrileada Ana Prado a la ExpoGan 2025

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez anunció para el viernes 31 de octubre una barrileada especial como parte de los eventos de la ExpoGan 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- La barrileada por lo regular se realiza en la Arena Prado en honor al Día de Muertos, pero ahora se trasladó a la arena ExpoGan frente a la Plaza de la Mexicanidad, para iniciar a las 3:00 de la tarde.

La competencia tendrá el formato de 6 Divisiones, desde categoría abierta en ronda larga y short go 3D-4D y 5D y 6D para infantiles y novatos.

Además de la competencia de barriles, habrá concurso de disfraces de catrines y catrinas con material reciclado, para menores de 11 años de edad, donde se premiará el maquillaje y peinado, además una carrera de catrinas.

Los ganadores de cada división se llevarán una hebilla de campeón, más un premio en efectivo que se repartirá del acumulado de las inscripciones.

Se le pide a los participantes respetar el código de vestimenta que para ésta ocasión será sombrero, botas, pantalón y camisa o blusa de manga larga, se podrán compartir caballo aunque no tengan parentesco entre los competidores.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden registrar en la aplicación WhatsApp al teléfono 656-600-59-33 con Raquel Prado.

