Sinner conquista París, recupera el número uno y deja a Alcaraz y Auger-Aliassime con cuentas pendientes

Publicidad - LB2 -

El italiano logró su primer título en el Masters 1000 parisino sin ceder un solo set; el canadiense renuncia a Metz y deja abierto el pase a Turín.

Nanterre, Francia (ADN/AFP) – El italiano Jannik Sinner se coronó este domingo en el Masters 1000 de París tras vencer en dos sets al canadiense Felix Auger-Aliassime, con lo que recupera el primer lugar del ranking ATP y firma una campaña de contrastes que lo reafirma como figura central del circuito. El triunfo, por marcador de 6-4, 7-6 (7/4), representa su 23º título en el circuito principal y su primer trofeo en el torneo parisino, rebautizado esta edición en su nueva sede en La Défense Arena.

A sus 24 años, Sinner se convierte en el primer italiano en conquistar el “Árbol de Fanti”, como se conoce popularmente al trofeo de París, y lo hizo sin ceder un solo set durante toda la competencia. Este éxito llega en un año en el que el nacido en San Candido ha ganado el Abierto de Australia y Wimbledon, pero también enfrentó un revés con una suspensión de tres meses por dopaje y retiradas prematuras en torneos como Cincinnati y Shanghái.

- Publicidad - HP1

El regreso de Sinner al trono desplaza al español Carlos Alcaraz, quien fue eliminado en segunda ronda en París. Sin embargo, el joven murciano aún tiene posibilidades de cerrar el año como número uno, dado que defenderá menos puntos que Sinner en las ATP Finals de Turín, a celebrarse del 9 al 16 de noviembre, donde el italiano es el vigente campeón.

Por su parte, el canadiense Felix Auger-Aliassime, que llegaba con ligera ventaja en el historial frente a Sinner, ofreció una actuación combativa, especialmente en el segundo set, donde forzó el tie-break con una defensa sólida y potentes servicios. A pesar de la derrota, su desempeño en París le permitió superar por 160 puntos al italiano Lorenzo Musetti en la última plaza clasificatoria al torneo de maestros en Turín.

Sin embargo, Auger-Aliassime anunció este domingo su renuncia al ATP 250 de Metz, donde tenía previsto competir la próxima semana, argumentando motivos físicos. “Mi salud es lo primero. No voy a cometer los mismos errores que en el pasado”, dijo el canadiense, dejando en manos de Musetti la posibilidad de clasificarse si logra un buen resultado en el ATP de Atenas, que se juega del 2 al 8 de noviembre.

Sinner, emocionado tras el triunfo, destacó el significado especial de la victoria. “Hoy es un día muy, muy especial. Felix, tuviste una semana fantástica. Si sigues jugando así, seguro ganarás grandes títulos”, expresó desde la pista, en una ceremonia que celebró la primera edición del torneo bajo techo fuera del tradicional recinto de Bercy, tras más de 40 años.

La temporada cierra con emociones al límite: el pulso entre Sinner y Alcaraz por el número uno, la batalla final por el último boleto a Turín, y la consolidación de una nueva generación que, con tropiezos y logros, sigue escribiendo el futuro del tenis mundial.