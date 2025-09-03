Siguen los grandes eventos en el Sport Fest 2025

Publicidad - LB2 -

Este miércoles fue presentada la actividad deportiva que tendrá la sexta semana del Sport Fest 2025, en lo que destaca el Torneo de Fútbol y los festejos del Día del Charro.

Ciudad Juárez, Chih .- Además, los últimos detalles de la tradicional Carrera de la Amistad en su edición 56, con distancias de 4 y 10 kilómetros competitivos; esta se llevará a cabo el próximo sábado 6 y domingo 7 de septiembre, a las 7.30 de la mañana en el Parque Extremo.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, dijo que el sábado serán las carreras infantiles, las cuales arrancan a las 8:00 de la mañana, mientras al otro lado del Parque Extremo se entregarán desde las 9:00 de la mañana, los kits para los corredores del domingo.

Indicó que las inscripciones continúan hasta el sábado en el mismo Parque Extremo, de 9:00 a 4:00 de la tarde.

Escalante dijo que en otra actividad deportiva, el día 5, el 6 y 7 de septiembre será el Torneo Relámpago de Fútbol Sport Fest 2025 en la categoría U-8 (2017-2018), U-10 (2015-2016) y U-12 (2013-2014), en el Estadio 20 de Noviembre, para las ramas varonil, femenil o mixto.

Actualmente se han inscrito 8 equipos por categoría, pero las inscripciones siguen abiertas. Calificarán los 2 primeros equipos de cada grupo, los cuales se cruzarían para enfrentarse en cuartos de final o semifinales, dependiendo del cierre de inscripciones, comentó.

Explicó que se otorgarán 3 puntos por partido ganado, juego empatado y ganado en penales dará 2 juntos, juego empatado y perdido en penales da 1 punto, pero encuentro no da puntos.

Habrá premiación para los 3 primeros lugares de cada categoría, para mayores informes comunicarse al teléfono 656-404-1335.

Para el Día del Charro, el 13 de septiembre, la charrería festejará su día con un gran evento en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, dijo el director del IMDEJ.

Asistirán los equipos de charros Casa Norawa, Leonardo Villar, Apodaca y Charros Unidos, además de las escaramuzas charras, Capóralas y Misión de San José.

La charreada servirá como preparación para los equipos antes mencionados, ya que asistirán durante el mes de noviembre y diciembre al Torneo Nacional de Charrería que se llevará a cabo en Zacatecas.

El evento es gratuito y se podrán disfrutar las 13 suertes charras para el deleite de los asistentes; también habrá antojitos mexicanos en un ambiente 100% familiar.

Escalante, agradeció a los presidentes de Liga, organizadores y patrocinadores por su apoyo al deporte.

“Gracias por su compromiso con el deporte y el darnos el espacio para seguir promoviendo y apoyando el deporte, que es uno de los encargos que nos ha hecho el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar,” concluyó Escalante.

En la conferencia estuvieron, además de Escalante, Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ; David Serna, coordinador de Proyectos Deportivos del IMDEJ; Adrián Valdés, organizador del torneo de Fútbol; Gabriel Ramírez, presidente de la Asociación de Charros Unidos; Ricardo Campuzano, tesorero de la Liga Municipal de Charrería y Jaqueline Femat, gerente general de Volkswagen Centauro.

