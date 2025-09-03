Será este 6 de septiembre el Extravaganza Rodeo Show 2025

Publicidad - LB2 -

El próximo sábado 6 de septiembre, a las 7:00 de la tarde, se llevará a cabo el Extravaganza Rodeo Show 2025, en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, con la presencia de los mejores jinetes del país y la presentación musical de Caballo Dorado.

Ciudad Juárez, Chih .- Este concepto, nuevo y diferente, con alto nivel de calidad en su performance, llega a Ciudad Juárez integrando luces, sonido y pirotecnia, el cual invita a los mejores jinetes de México a participar y buscar ganarse la hebilla de campeón, dijo en conferencia de prensa José Luis Mayrán, promotor deportivo.

Indicó que Extravaganza Rodeo tiene 31 años presentándose en las arenas más importantes de la República Mexicana y en esta ocasión Ciudad Juárez recibe a los 27 jinetes de toros de diferentes estados y el sur de Estados Unidos.

- Publicidad - HP1

Mayrán dijo que además de la monta de toros, habrá carrera de barriles con jinetes locales en los que destaca la joven campeona Paulina Luna, Alonso Nevares y Kevin Soto.

Son 10 amazonas barrileras, 2 de Ciudad Juárez, 6 de Durango y 2 de Chihuahua, las que buscarán hacer el mejor tiempo para lograr el triunfo.

El espectáculo se divide en dos, el evento deportivo y al terminar, el espectáculo musical con el concierto de Caballo Dorado.

Señaló que en la monta de toros se darán premios superiores a los 50 mil pesos para los primeros lugares, hebilla de campeón al primer lugar, mientras que para la barrilera campeona recibirá hebilla de primer lugar y un acumulado de más de 7 mil pesos en efectivo.

Los organizadores del evento agradecieron al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a través del director del deporte, Juan Carlos Escalante, por el apoyo para hacer posible este evento y traer por primera vez a la frontera, Extravaganza Rodeo.

Además de José Luis Mayrán, en la conferencia estuvieron Paulina Luna, jinete profesional; José Manuel Santiesteban, locutor; Dulce María Santiesteban, Social Media Manager; Carlos Gaytán, director comercial de Extravaganza Rodeo y Jaqueline Femat, gerente general de Volkswagen Centauro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.