Será este 12 de octubre la Carrera Flash Kids 2025

El próximo domingo se llevará a cabo la Carrera Flash Kids Run 2025 del Circuito Atlético Infantil, que es parte de los festejos del 30 aniversario de Fiesta Park; el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) espera reunir a más de 500 niños y niñas deportistas.

Ciudad Juárez,Chih .- La cita es este domingo 12 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Centro de Diversiones Fiesta Park, ubicado en la avenida De la Raza 6720.

Los primeros menores que se inscriban recibirán una playera conmemorativa de la carrera y varias sorpresas, así como paseos en los juegos del parque.

Las inscripciones cierran el mismo domingo en la mañana y pueden participar niños de 2 hasta 12 años de edad en ambas ramas, los cuales recorrerán una distancia acorde a su edad, que va desde los 80 hasta los 400 metros.

Las inscripciones son en el Estadio 20 de Noviembre, en horario de oficina, de las 8:00 a las 15:00 horas y minutos antes el día de la carrera; solo tienen que acudir con copia de identificación del niño, niña, padre o tutor.

Por el 30 aniversario de Fiesta Park, el parque estará otorgando dos horas de diversión gratuita en sus instalaciones a los niños inscritos, como una muestra de agradecimiento a los pequeños corredores.

