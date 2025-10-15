Será el 15 de noviembre la tradicional Carrera Binacional Juárez -El paso

Publicidad - LB2 -

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, encabezó los trabajos para organizar la décima edición de la tradicional Carrera Binacional Juárez-El Paso.

Ciudad Juárez, Chih .- El próximo 15 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, arranca la carrera de 10 kilómetros desde la Plaza de los Lagartos, en El Paso, Texas, para demostrar y celebrar ambas culturas, aseguró el vicepresidente de El Paso Community Foundation, Mario Porras.

“Podemos correr sin importar quién eres, Estados Unidos y México es una cultura muy padre, en El Paso ya se está levantando más a correr, pero en Juárez siempre es una fiesta”, expresó.

El director del IMDEJ consideró que será una excelente carrera recreativa la cual han esperado y acogido los corredores de ambos países año con año.

“El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar nos ha encomendado apoyar en todo lo posible en esta carrera, la cual es muy querida en ambas ciudades Juárez- El Paso y eso estamos haciendo“, indicó el funcionario.

Stephanie Acosta, organizadora Run Internacional, dijo que son 10 años celebrando esta carrera binacional, la cual, en coordinación con el Gobierno Municipal, es un ejemplo del trabajo en conjunto.

“Cruzamos los 10 kilómetros, cinco de lado de El Paso y cinco en el centro de Ciudad Juárez en puntos históricos celebrando las dos ciudades, las dos comunidades, pero corriendo como una región juntos; gracias a la oficina del deporte por todo”, mencionó Acosta.

Durante la reunión se propuso la ubicación de más personal coordinador en los puentes internacionales y detalles de logística sobre la ruta, para evitar confusiones entre los corredores.

Además, se decidió la ubicación de los puntos de hidratación con algunos voluntarios de ambos países, para atender a los participantes

Las inscripciones se agotaron a 16 horas de anunciar la fecha el pasado 15 de agosto.

