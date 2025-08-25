Se vivieron grandes emociones en el Torneo de Box Sport Fest 2025

Con un total de 40 peleas, este domingo se llevó a cabo, en el Polideportivo Revolución, el Torneo de Boxeo Sport Fest 2025.
Ciudad Juárez, Chih .- Desde las 10:00 de la mañana, el parque ubicado en la colonia Revolución Mexicana se llenó de boxeadores en ambas ramas, provenientes de diferentes escuelas municipales.
El próximo domingo 1 de septiembre, se llevarán a cabo las finales en la misma sede.
