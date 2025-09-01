Se realizó con éxito el National Sport Fest Bodybuilding 2025

Publicidad - LB2 -

Con la participación de 102 atletas de diversas partes del país, se llevó a cabo el fin de semana el National Sport Fest Bodybuilding 2025, en el Auditorio Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Rubén Villanueva, presidente de la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo, dio a conocer que los atletas que compitieron en el Nacional provienen de Sonora, Durango y Coahuila, además del estado de Chihuahua.

Indicó que compitieron en 33 categorías oficiales y siete extras que se hicieron en el evento.

“Este torneo superó el Sport Fest del año pasado en cuestión al aforo de los atletas, evidentemente también benefició mucho que en esta ocasión fue nacional, se hizo un poco más de ruido y se llegó a otras zonas que no se hicieron anteriormente”, comentó.

Entre los ganadores destacó el triunfo de Galo Marmolejo, al obtener el primer lugar en la categoría físico clasificados.

Dalilah Rodríguez conquistó la categoría wellness clasificada. Kevin Alonso ganó la categoría classic physique clasificados.

Alfredo Villegas obtuvo la posición de honor en mens physique abierta. En bikini clasificada, Diana Aguirre se llevó la victoria.

Brenda Hernández conquistó la categoría bikini master. Stephanie Salazar, fue la campeona absoluta en la categoría sport model.

En físico infantil el campeón absoluto fue Esteban Rivera. En físico por primera vez, Alfredo Villegas fue el ganador, mientras que Cinthia Muñoz ganó en las categorías bikini por primera vez y bikini principiante.

Jorge Alberto Rosales fue el campeón absoluto en la categoría classic physique, además de conquistar la categoría men physique principiante, mientras que Ariana Verma conquistó a los jueces en la clase wellness, por primera vez

En men physique por primera vez, Alejandro Álvarez fue el ganador. En classic physique principiante, Miguel Ángel Cázares se llevó el triunfo.

En wellness principiante, Ariana Verma se levantó con la victoria. En fitness figura, Riguel Montoya se coronó campeona. En físico novato, Alexis García fue el campeón absoluto.

