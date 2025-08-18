Movil - LB1 -
    agosto 18, 2025 | 15:10
    Inicio

    Se llevó Juárez tres campeonatos en el Torneo Nacional de Cachibol

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Tras un fin de semana lleno de emociones, culminó el Torneo Nacional de Cachibol Sport Fest 2025, evento por invitación organizado por Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- Más de 31 equipos y 300 jugadores estuvieron en los gimnasios municipales donde demostraron que la edad es solo un número, dejando todo en la cancha en busca del campeonato.

    En la categoría 67 y más femenil, el equipo Amigas de Chihuahua se quedó con el primer lugar dejando a Juárez tendidas en la duela, mientras que en la rama varonil, la Sección 8 Juárez derrotó a Palochi, en duelo de fronterizos para quedarse con el título.

    En la categoría 60-67, el equipo de Multideportivo Sección 35 Torreón, derrotó a Doradas Chihuahua para quedarse con el campeonato, mientras que Indias Juárez se llevó el tercer lugar; en el varonil, la Sección 8 Juárez derrotó a Yucatán para alzarse con el campeonato.

    En la categoría 50-57 femenil, el equipo Monarcas de Chihuahua derrotó a Indias Juárez en un emocionante encuentro para quedarse con el título, mientras en la rama varonil, Indios Juárez se alzó con el título al derrotar a Caudillos, Chihuahua.

    Los equipos visitantes agradecieron todas las atenciones del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez en la realización de este evento.

