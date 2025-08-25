Publicidad - LB2 -

Con peleas de alto impacto, este domingo se llevó a cabo el Torneo Sport Fest 2025 de Kickboxing, en el Gimnasio Municipal Manuel Auza Prieto, donde Ramón Barrón conservó el Campeonato Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- Un total de 15 peleas se efectuaron con 30 artemarcialistas locales que dieron su mayor esfuerzo, con el objetivo de ser los mejores.

En la pelea por el Campeonato Municipal, Ramón Barrón se mantuvo con la corona intacta al imponerse por decisión unánime a Salvador García en la categoría de +18 años, en la división de 86 kilos.

La cartelera la abrieron los jóvenes gladiadores Tadeo Olivas y Alejandro San Juan, donde este último, en su debut, logró quedarse con la victoria por decisión dividida.

En la segunda pelea, Brandon Murillo se impuso por decisión unánime a Pedro Miranda.

Después, Ezequiel Cortez se alzó con la victoria por default, al no presentarse su rival.

Por otra parte, Rolando Acosta dominó en el ring a Néstor Antonio, por decisión unánime.

El debutante Ángel Ramírez logró su cometido y por decisión dividida se llevó la victoria ante Ángel Aguirre.

En otro combate, José Cruz obtuvo el gane, ante Gael Najar, por decisión unánime.

Jorge Rivas se impuso a Irving Pérez, por decisión unánime.

En duelo femenil, Servana González se quedó a la espera de su rival que jamás llegó, para quedarse con el triunfo, por default.

En otro duelo, Leonel Rodríguez se complicó para llevarse la victoria, ante Derek Salina, pero al final los jueces tuvieron la última palabra para darle el triunfo por decisión dividida.

Daniel Jiménez terminó con el brazo en lo más alto al dominar por decisión unánime a Aldair Velázquez.

Por su parte, Brandon Sánchez dominó a su rival Raúl Barrera, para quedarse con el triunfo, por decisión unánime.

