Se llevó a cabo con éxito la Carrera de la Amistad 2025

Con la participación de más de 9 mil asistentes se efectuó este día la tradicional Carrera de la Amistad en su edición 56, organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ).

Ciudad Juárez, Chih .- Los primeros en salir, a las 7:00 de la mañana, fueron los corredores de 10 kilómetros seguido minutos después del contingente de 4 kilómetros.

El director del IMDEJ, Juan Escalante, las regidoras de la Comisión del Deporte, Karla Escalante Ramírez y Mayra Castillo Tapia, así como el luchador profesional Ráfaga, fueron los encargados de dar el cornetazo de salida.

“En nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, les agradezco su puntualidad y asistencia a esta fiesta deportiva esperada por todos los corredores y ciudadanía; disfrútenla en grande, es de ustedes”, dijo Escalante.

El ganador de esta justa atlética fue el juarense Daniel Reyes, con un tiempo de 30’56”, mientras que en la rama femenil triunfó Yanira Rivas Romero, de Zacatecas, con un tiempo de 37’27”.

También se premió a los primeros tres lugares en las categorías recreativa juvenil mayor, juvenil menor, silla de ruedas, pueblos originarios, personas con discapacidad, 70 y más, tanto en la rama varonil como femenil.

Al cierre del evento se tuvieron baile y diversión, para después llevar a cabo el protocolo de premiación y enseguida dar paso a la rifa de motocicletas y demás premios entre los corredores.

