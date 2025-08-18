Movil - LB1 -
    Se imponen nadadores de la alberca municipal “Lolita Gómez” en el Sport Fest

    POR Redacción ADN / Agencias
    En una reñida competencia de resistencia, los nadadores de la alberca semi olímpica “Lolita Gómez“, se impusieron ante seis clubs y albercas de la ciudad, en el Master Challenge del Sport Fest 2025.

    Ciudad Juárez, Chih .- Desde las 8:00 de la mañana de este domingo y con la participación de 150 deportistas, arrancó la competencia con la participación del Centro Acuático Universitario, Tiburones Negros y Acuatec, alberca municipal Urbano Zea Raynal, entre otras.

    El Presidente de la Liga Municipal del Natación, Ernesto Duarte, explicó que la competencia consiste en nadar en todos los carriles de la alberca durante media hora y quien haga mejor tiempo en el cronometro es el ganador o ganadora.

    Los ganadores fueron los nadadores de la Alberca “Lolita Gómez” equipo Altavista, quienes al término del torneo recibieron medalla y playera conmemorativa del Sport Fest 2025.

    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
