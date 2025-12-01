Se despide Martín Varini de la afición de Juárez

Publicidad - LB2 -

El ex técnico de Bravos agradece el apoyo recibido; suena como opción para dirigir al Necaxa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En una conferencia de prensa realizada este lunes en Ciudad Juárez, el entrenador uruguayo Martín Varini se despidió oficialmente de la afición fronteriza, luego de que se confirmara su salida de la dirección técnica del FC Juárez. El estratega agradeció el respaldo que recibió durante su etapa al frente del equipo, la cual calificó como una experiencia de gran valor personal y profesional.

“Era importante poder despedirme y agradecer por el lazo tan fuerte que se hizo con la gente”, expresó Varini ante medios locales. Visiblemente sereno y con palabras de afecto hacia la ciudad y el club, evitó entrar en detalles sobre su futuro inmediato, aunque fuentes deportivas ya lo vinculan con el club Necaxa, que recientemente anunció la salida del argentino Fernando Gago.

“De mi futuro no quiero explayarme mucho, ya llegará el lugar y el momento de hablar de eso”, comentó escuetamente al ser cuestionado sobre los rumores que lo sitúan en Aguascalientes.

Durante su paso por Bravos, Martín Varini dirigió un total de 19 partidos, con un balance de 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas, sumando 26 puntos en total. Si bien su gestión no estuvo exenta de altibajos, logró darle al equipo momentos de estabilidad táctica y competitividad, en una Liga MX donde la constancia ha sido un reto para la institución juarense.

Varini, de 32 años, llegó a Juárez como uno de los técnicos más jóvenes del torneo, con una propuesta moderna de juego y enfoque en el desarrollo individual de sus jugadores. Su trabajo, aunque breve, dejó una impresión positiva en sectores de la afición y cuerpo técnico, quienes destacaron su profesionalismo y compromiso con el proyecto.

Hasta el momento, la directiva del FC Juárez no ha anunciado oficialmente al sucesor de Varini, aunque se espera que en los próximos días se definan los planes de cara al próximo torneo Clausura 2026.

Mientras tanto, en el entorno del fútbol mexicano crecen las versiones sobre un posible arribo del uruguayo al banquillo de los Rayos del Necaxa, que buscan un nuevo perfil técnico para remontar los resultados irregulares de los últimos torneos.

La salida de Varini marca otro capítulo de transición para los Bravos, quienes continúan en la búsqueda de consolidar su presencia en la primera división del fútbol mexicano, en medio de un entorno competitivo que exige resultados inmediatos y proyectos sólidos.

