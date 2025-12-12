Se coronan Indios de Juárez campeones nacionales de Cachibol en Torreón

Publicidad - LB2 -

El equipo fronterizo obtuvo el título nacional tras vencer 40–31 al representativo local en la final del torneo celebrado en Coahuila.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo Indios de Juárez de Cachibol se coronó Campeón Nacional durante el Torneo Nacional de Cachibol celebrado esta semana en la ciudad de Torreón, Coahuila, tras una destacada participación a lo largo de toda la competencia.

En el certamen participaron once equipos provenientes de distintas regiones del país, los cuales fueron distribuidos en dos grupos. Desde la fase inicial, el conjunto juarense mostró un desempeño constante al sumar cinco victorias, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la ronda semifinal.

Durante la etapa semifinal, los Indios de Juárez mantuvieron un juego ordenado y efectivo, lo que les permitió superar a su rival y avanzar a la gran final del torneo, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del evento.

El partido definitivo enfrentó a Indios de Juárez contra el representativo de Torreón, en un encuentro que se desarrolló con intensidad y equilibrio en gran parte del juego. Finalmente, el equipo juarense logró imponerse con marcador de 40–31, resultado con el que aseguró el campeonato nacional.

La escuadra campeona estuvo integrada por Rubén Verdín Méndez, Héctor Garza Gínez, Samuel Velador Martínez, Ignacio R. D’La Rosa E., Ismael Cabanillas M., Celestino Duarte Hurtado, Juar R. Narváez Renova, Guillermo Díaz Carrillo y Javier Torres García, quienes aportaron su experiencia y coordinación en cada fase del torneo.

Con este resultado, los Indios de Juárez de Cachibol consolidaron su presencia en el ámbito nacional, confirmando el nivel competitivo del deporte en la frontera y sumando un nuevo título para Ciudad Juárez en competencias de alcance nacional.

