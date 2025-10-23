Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 10:44
    Se corona campeona Saca Regina Muñoz

    POR Redacción ADN / Agencias
    La juarense Regina Muñoz se consagró Campeona Nacional en el Pre Selectivo y Selectivo Nacional Sub 21.

    Ciudad Juárez, Chih .- La fronteriza ganó el oro y obtuvo su boleto al mundial sub 21 que se celebrará del 3 al 5 de diciembre 2025 en Nairobi, Kenia.

    El preselectivo y selectivo nacional sub 21 se llevó a cabo en Torreón, Coahuila el pasado fin de semana donde asistieron los mejores exponentes del taekwondo mexicano.

    En la primera ronda, Regina se enfrentó a Chiapas dónde ganó por KO técnico, en la semifinal peleó contra la representante de Zacatecas, a quien le ganó los dos rounds de manera contundente y obtuvo su pase a la final contra la rival del Instituto Politécnico Nacional.

    Muñoz dice estar feliz una vez que sacó la casta y se quedó con el oro y un boleto al mundial.

    Para Regina Muñoz este será su primer mundial, aunque ya tiene experiencia en eventos internacionales como el US Open y ha ganado abierto nacional en varias ocasiones.

