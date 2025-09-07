Rompen Indios “la malaria”: tras 25 años son campeones de la Liga Estatal de Béisbol

Publicidad - LB2 -

Indios de Juárez derrotaron 4-3 a Dorados de Chihuahua en el séptimo juego y levantan su título número 12.



Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La espera terminó. Después de 25 años sin lograr un campeonato, los Indios de Juárez conquistaron la Liga Estatal de Béisbol 2025, al vencer 4 carreras por 3 a los Dorados de Chihuahua en el séptimo y definitivo encuentro de la serie final, celebrado este sábado. Con la victoria, los juarenses sumaron su duodécima corona en la historia del circuito.

El triunfo tuvo un sabor especial: al igual que en el año 2000, la definición fue contra Dorados. En aquella ocasión, Indios se impuso 1-0 con un doblete productor de Pablo González en el estadio Corona, ya desaparecido, con el lanzador Armando “El Diablo” Román como protagonista de un récord aún vigente al retirar en fila a los primeros 20 bateadores.

De los 12 campeonatos de los Indios, cuatro han sido a costa de Dorados: 1962, 1996, 2000 y ahora 2025. Para la novena capitalina, la derrota representa su noveno subcampeonato en la historia del torneo.

El partido arrancó con un ataque temprano de los fronterizos sobre la serpentina de Sergio “Checo” Rodríguez. En la primera entrada, imparables de Yahir Gurrola y Eudor García colocaron la pizarra 2-0. Dorados respondieron en el cierre con un elevado de sacrificio de Andrés Ríos para recortar la diferencia.

En el segundo rollo, Brandon Montes abrió con hit y, tras dos bases por bolas, Yahir Gurrola volvió a producir con un sencillo que llevó al plato la tercera carrera indígena. Un wildpitch de Rigoberto Borbolla en la tercera entrada permitió al receptor Germán Revilla anotar la cuarta rayita para Juárez, que a la postre sería definitiva.

Dorados lucharon con una carrera en la tercera y otra en la quinta entrada para acercarse 4-3. Sin embargo, los relevistas Miguel León y Luis Serna se mostraron firmes en la lomita y contuvieron la ofensiva capitalina para sellar el campeonato.

Con este título, los Indios no solo rompieron una sequía de un cuarto de siglo, sino que confirmaron su papel como uno de los equipos más emblemáticos del béisbol chihuahuense. La victoria frente a su acérrimo rival capitalino marca un capítulo histórico que será recordado por la afición fronteriza.

